

Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана

04.06.2023 10:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



По их же сообщению, после инаугурации президент Турецкой Республики принял гостей высокого уровня на ужине во дворце Чанкая.



«Церемония инаугурации состоялась во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган обратился с речью к гостям мероприятия. После инаугурации президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял гостей высокого уровня на ужине во дворце Чанкая. В церемонии инаугурации приняли участие представители 100 стран, в том числе главы государств, премьер-министры, а также представители международных организаций», - отмечается в информации администрации правительства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





