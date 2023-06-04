

Ботковели: «Русская мечта» нацелена лишь на одно – от начала и до конца походить на РФ

04.06.2023 17:07





Задержания гражданских активистов в последние дни доказывают то, что власти, подобно России, пытаются проводить репрессии, заявляет региональный секретарь «Единого национального движения» Георгий Ботковели.



По его словам, «Грузинская мечта» от начала до конца пытается походить на Российскую Федерацию.



«Русская мечта» нацелена лишь на одно и стремится только к одному, походить на Российскую Федерацию от начала и до конца, и проводить все те репрессии, которые Путин проводил и проводит в течение этих лет. Именно так выглядит процесс задержания людей вчера, позавчера. Все это от начала и до конца схоже с действиями Путина, которые полностью уничтожили в России как демократию, так и гражданское общество, неправительственный сектор и вообще все что было демократическим», - заявил Георгий Ботковели.



Для справки, 2 июня на акции перед зданием парламента Грузии в административном порядке задержали 7 человек. У парламента был задержан и адвокат Шота Тутберидзе, которого позже выпустили под расписку.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





