

Парламент Грузии примет председателей парламентов Словакии, Австрии и Чехии

05.06.2023 10:43





По приглашению председателя парламента Грузии, 5-6 июня Грузию посетят председатели парламентов Словакии, Австрии и Чехии.



По сообщению пресс-службы парламента, в рамках официального визита делегация трех стран встретится с президентом, премьер-министром и председателем парламента.



«Основными темами обсуждения станут европейская перспектива Грузии и укрепление парламентских связей между странами.



В рамках официального визита, председатель Национального совета Австрийской Республики Вольфганг Соботка и Шалва Папуашвили подпишут документ о двустороннем сотрудничестве.



Председатель парламента Грузии вместе с председателями парламентов Словацкой, Чешской и Австрийской республик сделают заявления для СМИ», — говорится в информации пресс-службы парламента.







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