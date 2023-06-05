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Парламент Грузии примет председателей парламентов Словакии, Австрии и Чехии


05.06.2023   10:43


По приглашению председателя парламента Грузии, 5-6 июня Грузию посетят председатели парламентов Словакии, Австрии и Чехии.

По сообщению пресс-службы парламента, в рамках официального визита делегация трех стран встретится с президентом, премьер-министром и председателем парламента.

«Основными темами обсуждения станут европейская перспектива Грузии и укрепление парламентских связей между странами.

В рамках официального визита, председатель Национального совета Австрийской Республики Вольфганг Соботка и Шалва Папуашвили подпишут документ о двустороннем сотрудничестве.

Председатель парламента Грузии вместе с председателями парламентов Словацкой, Чешской и Австрийской республик сделают заявления для СМИ», — говорится в информации пресс-службы парламента.


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