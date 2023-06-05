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На сегодняшнем заседании бюро парламента будет представлен годовой отчет правительства
05.06.2023 10:47
На сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии в письменном виде будет представлен годовой отчет правительства, с которым премьер-министр Ираклий Гарибашвили, предположительно, выступит перед депутатами 30 июня.
Отчет, подготовленный исполнительной властью, включает 164 страницы. В документе отмечается, что в соответствии с целями, установленными правительственной программой, правительство Грузии твердо следует повестке дня демократического развития страны и на фоне глобальных вызовов проводит мирную и прагматичную политику.
Представление правительством отчета парламенту предусматривает регламент. Согласно процедуре, правительство должно представить документ в законодательный орган до 1 июня. Со своей стороны, парламент должен заслушать отчет во время весенней сессии, до конца июня.
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