|
|
|
Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии Михаэль Рот
05.06.2023 11:15
Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии — глава комитета по международным делам Михаэль Рот.
Он считается ключевой фигурой в процессе определения внешней политики Германии.
В рамках двухдневного визита Рот проведет встречи с грузинскими политиками. Главными темами обсуждения станут членство Грузии в ЕС, война в Украине, отношения России и Евросоюза, Грузии и ЕС.
По итогам визита Михаэль Рот сделает официальное заявление для СМИ.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна