

Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии Михаэль Рот

05.06.2023 11:15





Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии — глава комитета по международным делам Михаэль Рот.



Он считается ключевой фигурой в процессе определения внешней политики Германии.



В рамках двухдневного визита Рот проведет встречи с грузинскими политиками. Главными темами обсуждения станут членство Грузии в ЕС, война в Украине, отношения России и Евросоюза, Грузии и ЕС.



По итогам визита Михаэль Рот сделает официальное заявление для СМИ.



Источник: sova.news

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