Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии Михаэль Рот


05.06.2023   11:15


Встречи в Грузии проводит представитель Бундестага Германии — глава комитета по международным делам Михаэль Рот.

Он считается ключевой фигурой в процессе определения внешней политики Германии.

В рамках двухдневного визита Рот проведет встречи с грузинскими политиками. Главными темами обсуждения станут членство Грузии в ЕС, война в Украине, отношения России и Евросоюза, Грузии и ЕС.

По итогам визита Михаэль Рот сделает официальное заявление для СМИ.


Источник: sova.news
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна