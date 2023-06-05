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Хабеишвили: Саакашвили восстановит территориальную целостность Грузии
05.06.2023 11:16
Председатель главной оппозиционной силы в Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, может стать главным лоббистом восстановления территориальной целостности Грузии. Об этом он сообщил Palitra News.
«Михаил Саакашвили сказал, что будет активно вмешиваться в украинскую политику на благо своей страны. Он говорит, что видит себя в Украине, чтобы помогать нашей стране. Он может быть главным лоббистом восстановления нашей территориальной целостности, другого подобного ему нет», — заявил оппозиционер.
Хабеишвили отметил, что только у «ЕНД» есть ключи к главной победе над грузинским олигархом, основателем партии власти «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
«Ключи к главной победе над Иванишвили у «Национального движения». С нами должны говорить все. Ни с кем не нужно лепетать. Мы поможем умножить эти ключи, чтобы они получили 5-7%, и завтра-послезавтра было коалиционное правительство», — заявил Хабеишвили.
Оппонент власти исключил, что без Михаила Саакашвили партия «Единое национальное движение» не выйдет.
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