

Хабеишвили: Саакашвили восстановит территориальную целостность Грузии

05.06.2023 11:16





Председатель главной оппозиционной силы в Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, может стать главным лоббистом восстановления территориальной целостности Грузии. Об этом он сообщил Palitra News.



«Михаил Саакашвили сказал, что будет активно вмешиваться в украинскую политику на благо своей страны. Он говорит, что видит себя в Украине, чтобы помогать нашей стране. Он может быть главным лоббистом восстановления нашей территориальной целостности, другого подобного ему нет», — заявил оппозиционер.



Хабеишвили отметил, что только у «ЕНД» есть ключи к главной победе над грузинским олигархом, основателем партии власти «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.



«Ключи к главной победе над Иванишвили у «Национального движения». С нами должны говорить все. Ни с кем не нужно лепетать. Мы поможем умножить эти ключи, чтобы они получили 5-7%, и завтра-послезавтра было коалиционное правительство», — заявил Хабеишвили.



Оппонент власти исключил, что без Михаила Саакашвили партия «Единое национальное движение» не выйдет.



Источник: sova.news

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





