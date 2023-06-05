|
|
|
Представитель «Грузинской мечты» — о «кадыровцах» в Грузии: они не нарушали «закона об оккупации»
05.06.2023 11:25
Представитель «Грузинской мечты» сообщил новые детали о пребывании «кадыровцев» в Грузии. По словам регионального секретаря партии власти (крайне любящего прибегать к сквернословию в адрес оппонентов власти) подтвердил, что страну действительно посетили чеченский бизнесмен, экс-мэр города Грозный и их друзья.
По словам Дмитрия Махарадзе, их впустили в Грузию потому, что они не нарушали «Закон об оккупированных территориях Грузии» — то есть никогда не бывали в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. Ровно такой же аргумент власти выдвинули после того, как стало известно, что в регионе Кахети на празднование свадьбы приехала дочь главы МИД РФ Екатерина Винокурова (Лаврова). Однако подобный аргумент не действует в отношении критиков власти Путина — российских оппозиционеров, которых без объяснений разворачивают и не пускают в страну, как это произошло 2 июня в случае с журналистом Виктором Шендеровичем.
«Да! На данном этапе мне удалось разузнать, что в Грузии побывали отправленный в отставку мэр города Грозный и задержанный Кадыровым бизнесмен – с ними были их друзья. Ни один из них не нарушал «Закона об оккупации».
Другие детали пограничник и так не выясняет – человек не в розыске и не нарушил закон об оккупации – этого достаточно. Соответственно, проблему никто не создавал, они въехали, как туристы, потратили деньги и уехали. И если бы у них было какое-либо нарушение, никто бы их не впустил», — пишет Самхарадзе.
СМИ и гражданские активисты предполагают, что побывавший в Грузии чеченский бизнесмен – это Асланбек Ахметханов. Имеющиеся ранее разногласия с главой Чечни (во время пандемии Ахметханов устроил пир, после чего Кадыров отчитал его публично) стороны утрясли, и сегодня бизнесмен входит в ближайший круг Рамзана Кадырова.
Отметим, 4 июня стало известно, что в разных местах Грузии – Батуми, Гори, Натахтари, Тбилиси – были замечены автомобили класса «люкс» — черные Geländewagen с российскими номерами. Представители общественности и журналисты выяснили, что один из внедорожников принадлежит бизнесмену Аслану Ахметханову.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна