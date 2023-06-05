

Манджгаладзе: Нам нужно коалиционное правительство, люди должны точно знать, кто идет во власть

05.06.2023 12:49





Нам нужно коалиционное правительство, люди должны точно знать, кто идет во власть, оппозиция должна договориться о кабинете министров - водоразделом должно быть, хотим ли мы кадыровскую Грузию или европейскую демократию, - об этом заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Манджгаладзе откликнулся на заявление председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили о том, что оппозиция должна говорить с «Национальным движением» о коалиции, и отметил, что согласен с этим, поскольку в Грузии нет оппозиционной силы, которая в одиночку получит 51-процентную поддержку.



«Я полностью разделяю заявление Хабеишвили о том, что нам нужно коалиционное правительство. Люди должны знать, что безопасность, мир, комфорт связаны с оппозицией, но этого недостаточно, люди должны точно знать, кто идет во власть. Поэтому оппозиции пора перейти к обсуждению этого вопроса и достигнуть соглашения о том, какого типа кабинет сформирует в случае победы, мы должны знать, кто будет премьер-министром, министром внутренних дел, министром юстиции, прокурором, мы должны знать все точно, чтобы не дать возможности «Грузинской мечте» распространять российскую оперативную легенду, что вернутся такие люди, что начнется реванш и месть. Главный фактор – куда мы ведем Грузию – по пути Кадырова или путем Европы, это будет водоразделом. «Грузинская мечта» полностью люстрирована среди международных партнеров и люстрирование должно произойти для всех граждан. Если кто-то в оппозиции говорит и создает иллюзию, что не будет сотрудничать с «Национальным движением», если кто-то собирается победить «Грузинскую мечту», не оформляя коалицию с «Национальным движением», такая оппозиционная сила, которая одна возьмет 51 процент, я не знаю, такой оппозиционной силы не существует», - сказал Манджгаладзе.



Для информации, Леван Хабеишвили в эфире передачи «Полит-город» на телеканале «Палитраньюс» заявил, что у «Национального движения» есть ключи к главной победе над Бидзиной Иванишвили.



«Ключи к главной победе над Иванишвили у ЕНД. С нами должны говорить все. Ни с кем не нужно лепетать. Мы поможем умножить эти ключи, чтобы они получили 5-7%, и завтра-послезавтра было коалиционное правительство», - заявил Хабеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





