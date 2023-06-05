

Правительство Грузии о сотрудничестве Грузия-НАТО

05.06.2023 13:05





Правительство Грузии представила отчет о проделанной за 2022 год работе, в котором акцент поставлен и на сотрудничество Грузия-НАТО.



В документе говорится, что в прошлом году отношения с Североатлантическим альянсом развивались динамично. Отмечено, что в целях содействия интеграции Грузии в НАТО в Тбилиси, Брюсселе и странах-членах Альянса были проведены консультации и встречи высокого уровня.



«Союзники подтвердили приверженность решению Бухарестского саммита 2008 года в заключительном заявлении министров и приняли конкретные решения по реализации пакета помощи, адаптированного для Грузии, одобренного на Мадридском саммите», — говорится в отчете правительства за 2022 год.



Отмечается и плодотворная работа в рамках комиссии Грузия-НАТО.



«17-19 февраля 2023 года грузинская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой премьер-министр провел двусторонние встречи с высшими политическими деятелями стран-партнеров, а также представителями бизнес-сектора. <> Состоялась историческая панельная дискуссия, в которой приняли участие три лидера стран Южного Кавказа (Ираклий Гарибашвили, Ильхам Алиев, Никол Пашинян) и Генеральный секретарь ОБСЕ», — сказано в документе.



Отметим, отчет правительства Грузии охватывает период с июня 2022 года по май 2023 года. Его в парламенте страны представит премьер-министр Ираклий Гарибашвили 30 июня.





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