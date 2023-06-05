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В Британо-Грузинской академии в Тбилиси ищут бомбу – ученики эвакуированы


05.06.2023   13:34


Эвакуация сегодня была объявлена в британо-грузинской академии и школе в Тбилиси.

Администрация получила по электронной почте письмо о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Учеников в школе было немного – сейчас период экзаменов. Родители учеников получают уведомления, что пока доступ в здание закрыт. Идет проверка.

Британско-Грузинская академия — частная общеобразовательная школа,созданная в 2006 году. Современный кампус площадью 15 000 кв.м расположен над Тбилиси, недалеко от озера Лиси.

“Утром в Британско-Грузинскую академию поступило письмо о наличии бомбы в здании. Студенты Британско-Грузинской академии и Британской международной школы благополучно эвакуированы в окрестности Лиси.. .Не заходите на территорию школы”, – говорится в письме, которое разослано администрацией.

МВД пока не делает комментариев.


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