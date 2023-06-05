

В отчете правительства говорится об европейской перспективе Грузии

05.06.2023 14:25





После исторического решения Совета ЕС от 23 июня 2022 года предоставить Грузии европейскую перспективу, двусторонние отношения с европейскими странами перешли на совершенно новый этап развития как в плане политического диалога, так и развития отраслевого сотрудничества, - об этом говорится в ежегодном отчете правительства о выполнении госпрограммы, который охватывает период с июня 2022 года по май 2023-го.



Согласно отчету, в целях укрепления традиционно тесных дружеских связей и установления новых партнерских отношений, а также с учетом европейской перспективы Грузии, за отчетный период между Грузией и странами Европы состоялось беспрецедентное количество визитов высшего и высокого уровня – 36 двусторонних визитов.



«Проактивно были запланированы и осуществлены также двусторонние встречи президента, премьер-министра и министра иностранных дел Грузии с их европейскими коллегами в рамках международных форумов. В формате политических консультаций состоялись встречи с Кипром, Литвой, Румынией, Словенией, Италией, Ирландией. Отдельного упоминания заслуживает открытая политическая поддержка европейского будущего Грузии, зафиксированная со стороны Германии», - говорится в докладе.



Согласно документу, работа продолжалась в плане осуществления флагманских инициатив, предусмотренных для Грузии экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства.



В отчете правительства также говорится, что в июне 2022 года, после исторического решения Европейского Совета предоставить Грузии европейскую перспективу, Грузия переместилась от политики соседства в ряды стран расширения и сразу после решения приступила к выполнению 12 приоритетов, определенные Еврокомиссией для предоставления статуса кандидата.



«Для этого в парламенте сформированы рабочие группы с участием членов парламента, в том числе представителей парламентских оппозиционных партий, государственных ведомств и гражданского общества.



В целях максимального информирования об усилиях, осуществленных Грузией с этой точки зрения, при координации Министерства иностранных дел создана межведомственная группа, которая за отчетный период совершила ряд визитов в столицы стран Евросоюза и провела встречи с представителями как исполнительной, так и законодательной власти», - говорится в документе.



Годовой отчет премьер-министра о выполнении правительственной программы уже представлен парламенту. Отчет охватывает период с июня 2022 года по май 2023 года. Премьер-министр Грузии лично знакомит парламент с отчетом 30 июня.





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