

Американская сторона положительно оценивает соблюдение Грузией режима санкций - отчет правительства

05.06.2023 14:28





Интенсивные усилия были направлены на укрепление и углубление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, как главным союзником Грузии, включая направления деоккупации, укрепления суверенитета и безопасности страны, интеграции в НАТО, а также укрепления демократических институтов и углубления торгово-экономического сотрудничества, - об этом говорится в ежегодном отчете правительства о выполнении правительственной программы, который охватывает период с июня 2022 года по май 2023 года.



В докладе правительства говорится, что Вашингтон уделяет особое внимание вопросу исполнения санкций и ограничений, введенных против России и Беларуси.



«В этом плане следует отметить доклад Госдепартамента США от 29 июля 2022 года об «Инвестиционном климате в Грузии», согласно которому Грузия полноценно соблюдает режим финансовых санкций и принимает соответствующие меры для того, чтобы территория страны не была использована для обхода санкций и ограничений. Американская сторона положительно оценивает соблюдение Грузией режима санкций.



В целях углубления торгово-экономических отношений между Грузией и США и поощрения инвестиций из США, в том числе, для достижения прогресса в вопросе о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, продолжается работа с офисом торгового представителя США, представителями исполнительной и законодательной власти, а также бизнеса и экспертных кругов», - отмечается в отчете.



Согласно документу, сотрудничество с США развивалось как на исполнительном, так и на законодательном уровне.



«Наглядным подтверждением твердой двухпартийной поддержки Конгресса США является вступивший в силу 29 декабря 2022 года Акт о консолидированных ассигнованиях США, который уже 8-й год содержит важные записи с точки зрения усиления деоккупации регионов Грузии и непризнания. Следует отметить, что финансирование, выделенное Грузии на 2022 финансовый год, по-прежнему находится на высочайше отметке и составляет 132 025 000 долларов США», - говорится в документе.



В правительственном докладе также отмечается, что отчетный период был насыщен двусторонними визитами на высоком уровне, что ясно отражает растущую тенденцию стратегического партнерства США с Грузией.



«В марте 2023 г. в Конгрессе США был инициирован двухпартийный «Акт о безопасности Черного моря», в котором подчеркивается важность этого региона с точки зрения евроатлантического пространства и глобальной безопасности, а также содержится призыв к исполнительной власти США о разработке эффективной стратегии касательно региона Черного моря. Показательно, что акт отмечает необходимость углубления американо-грузинского сотрудничества в сфере обороны, безопасности, политики и экономики. В этом же контексте Госдепартамент США по заданию Конгресса начал разработку «Черноморской стратегии США», с этой целью, наряду с другими странами региона, Вашингтон ведет активные консультации и с грузинской стороной», — говорится в отчете.



Для справки, годовой отчет премьер-министра о выполнении правительственной программы уже представлен парламенту. Отчет охватывает период с июня 2022 года по май 2023 года. Премьер-министр Грузии лично знакомит парламент с отчетом 30 июня.





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