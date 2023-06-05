

Гарибашвили: В финансовом секторе очень позитивная динамика по всем направлениям

05.06.2023 15:33





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в апреле экономический рост Грузии составил 7,5%, и динамика во всех финансовых секторах очень позитивная.



Как отметил на заседании правительства Ираклий Гарибашвили, главным фактором, обусловливающим этот рост, является мир и та верная политика, которую проводит правительство.



«В апреле у нас был 7,5%-й экономический рост, что очень обнадеживает на фоне текущей очень сложной геополитической обстановки. В апреле объем экспорта увеличился на 20%, а рост доходов, полученных от туризма, в первом квартале этого года превысил 100%. Рост фиксируется в строительном секторе, в страховом и финансовом, транспортном, информации и коммуникации. В целом динамика очень позитивная и это нужно сохранить. Как известно, главным обусловливающим все это является тот мирный период, который у нас в стране, а также та верная политика, которую осуществляет наша власть», - сказал Ираклий Гарибашвили.



По словам премьер-министра, особенно активизировался бизнес-сектор. Как он отметил, в первом квартале года оборот бизнес-сектора увеличился на 15%, что составляет 44 миллиарда лари.





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