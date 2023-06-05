

TI: Новые правила аккредитации сделали Парламент Грузии более закрытым и непрозрачным

05.06.2023 16:53





По данным «Transparency International – Грузия» (TI-Georgia), обновленные правила аккредитации представителей СМИ, принятые в Парламенте Грузии в 2023 году, сделали законодательный орган еще более закрытым и непрозрачным для критически настроенных представителей медиа.



Как указывают в организации, принятые шаги были сделаны за год до парламентских выборов, в период когда особенно важны открытость парламента и доступ к информации о деятельности отдельных депутатов.



По оценке TI-Georgia, обновленные правила аккредитации усилили систематическое вмешательство в журналистскую деятельность и запустили карательные механизмы в отношении критически настроенных представителей медиа, ухудшили доступ к информации и, соответственно, качество информирования населения.



В заявлении также указано, что 12 апреля 2023 года «Transparency International – Грузия» обратилась в Парламент с запросом о публичной информации касательно ситуации с допуском представителей СМИ.



«Парламент не ответил на наши вопросы, а именно: сколько представителей СМИ аккредитовано в парламенте (список аккредитованных журналистов в открытом доступе на сайте парламента отсутствует), скольким СМИ было отказано в аккредитации, сколько представителей СМИ (журналисты, операторы и т. д.) были лишены парламентской аккредитации и другими вопросами.



На основании публично распространенной информации аккредитация 11 представителей критических медиа была приостановлена ​​после введения в действие [нового] правила аккредитации», — говорится в заявлении организации.



Как заявляет TI-Georgia, теоретически аккредитация СМИ является механизмом повышения прозрачности и профессиональной деятельности, хотя в авторитарных режимах она может использоваться для усиления контроля и давления на СМИ. Для чего на первом этапе процедуры аккредитации становятся более бюрократизированными, а затем превращаются в карательный механизм.



«Аккредитация журналистов в демократических странах помогает ведомству быть более прозрачным, а СМИ получать информацию, представляющую общественный интерес. Практика, сложившаяся в Грузии в последние месяцы, показывает, что данное постановление является карательным механизмом для критически настроенных журналистов и препятствует прозрачности деятельности парламента и доступу граждан к информации», — указано в заявлении.



Как пишет TI-Georgia, в результате нового правила аккредитации СМИ в стране действует менее подотчетный законодательный орган, которому задается меньше критических вопросов.



«Преследуя критически настроенные СМИ и организации гражданского общества, правительство игнорирует основные ценности и принципы платформы открытого правительства, в результате чего национальный процесс OGP [Партнерство «Открытого управления»] и важные реформы фактически приостановлены», — говорится в заявлении «Transparency International — Грузия».



По данным организации, сокрытие публичной информации в стране достигло критического предела, а представители правящей партии отказываются от традиционных форм сотрудничества с критическими СМИ (запись интервью в деловом формате, выездные и участие в передачах, участие в дебатах).



«Журналисты отмечают, что единственным вынужденным выбором для общения с органами власти и получения информации (особенно при работе с эксклюзивными и/или следственными материалами) во время их профессиональной деятельности является практика «преследования в коридорах». Такая форма может привести к дискредитации и деградации СМИ и, в то же время, создать дополнительный повод для ограничения работы журналиста в парламенте.



Превращение органа народного представительства в закрытое учреждение в парламентской республике представляет особую угрозу демократическому развитию страны и препятствует осуществлению надлежащего управления», — говорится в заявлении.



Также в нем указано, что сохранение этой тенденции еще больше углубляет поляризацию, затрудняет свободный поток критической информации и ограничивает свободу слова и самовыражения.



«В условиях ожидания статуса кандидата в члены ЕС Парламенту Грузии критически важно обеспечить большую открытость (в том числе: сотрудничать с критическими СМИ в формате профессиональных стандартов, размещать информацию об аккредитованных журналистах на сайте, своевременно предоставлять публичную информацию в соответствии с законом и т.д.), немедленно изменить новые правила аккредитации журналистов и сложившуюся порочную практику преследования критически настроенных СМИ», — говорится в заявлении организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





