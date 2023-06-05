

Посол ЕС: Еще есть время для выполнения Грузией 12 рекомендаций ЕС

05.06.2023 18:53





Я искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата, но решение в руках 27 государств-членов на высшем политическом уровне, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в связи с предоставлением Грузии статуса кандидата.



По словам посла, сейчас Еврокомиссия работает над подготовкой доклада о расширении, который будет основываться, в том числе, на информации, предоставленной властями Грузии.



«Конечно, я могу еще раз пояснить процесс - сейчас Еврокомиссия работает над т.н. отчетом о расширении. Этот отчет о расширении основан на большом количестве разной информации, в том числе на той, что мы получили от властей Грузии. Отчет будет опубликован в октябре, исходя из этого, у нас еще есть определенное время, чтобы обеспечить максимальный прогресс в связи с 12 приоритетами, а затем все будет зависеть от 27 государств-членов на высшем политическом уровне, на уровне президентов и премьеров, чтобы решить какими будут следующие шаги касательно Грузии. Если спросите мое личное мнение, я искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата, но решение находится в руках 27 государств-членов на самом высоком политическом уровне», - сказал посол.





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