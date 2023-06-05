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Председатели парламентов Грузии и Австрии подписали документ о взаимном сотрудничестве
05.06.2023 19:33
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель парламента Австрии Вольфганг Соботка подписали документ о сотрудничестве по созданию «Мастерских демократии» в парламенте Грузии.
По сообщению пресс-службы парламента Грузии, «Мастерские демократии», действующие в австрийском парламенте с 2007 года, направлены на поощрение гражданского воспитания молодежи, пробуждение интереса к политике и демократическим процессам, углубление знаний о демократических принципах и парламенте.
Согласно подписанному документу, «Мастерские демократии» будут учреждены и реализованы в тесном сотрудничестве между обоими парламентами и при поддержке австрийского парламента.
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