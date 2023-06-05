

Председатель парламента Чехии: Грузия должна выполнить 12 пунктов Еврокомиссии

05.06.2023 20:47





Грузия должна выполнить 12 пунктов, определенных Еврокомиссией, - об этом заявила председатель парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова.



По ее словам, страны формата «Славковской тройки» - Чехия, Словакия и Австрия - могут помочь Грузии в плане 12 рекомендаций, но Грузия должна выполнить работу и показать реальную приверженность.



Как заявила Маркета Пекарова-Адамова, она и председатели парламентов Словакии и Австрии провели очень плодотворную встречу со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.



По ее словам, они ожидают плодотворных встреч с президентом и премьер-министром Грузии.



«Будущее Грузии решать ее гражданам и лидерам. Моя страна очень открыто говорит об этом – интеграция в ЕС требует большой работы, многих комплексных реформ, которые должна осуществить Грузия. Эти реформы должны быть проведены не для Евросоюза, а для демократического развития страны, которое принесет пользу всем гражданам. Все политические силы и гражданское общество должны работать вместе как в их разработке, так и в осуществлении. Это не исключительная сфера только одной части политического спектра. Чехия прошла через этот процесс, поэтому мы знаем, что это непросто», - сказала председатель парламента Чехии.



Кроме того, Маркета Пекарова-Адамова заявила, что предоставление властями доступа к необходимой медицинской помощи находящемуся в заключении бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет позитивным сигналом для оппозиции.



«Все наши страны имеют проблемы поляризованной политики. Грузия не исключение. Мы знаем, что это непросто, но я призываю нынешнее руководство Грузии действовать ответственно и принять определенные меры в плане восстановления доверия. Предоставление г-ну Саакашвили доступа к необходимой медицинской помощи является не только обязательством - это также будет положительным сигналом для оппозиции», - заявила председатель парламента Чехии.



По словам Маркеты Пекаровой-Адамовой, она оптимистически настроена относительно будущего Грузии.



Для справки, по приглашению председателя парламента Грузии, в Грузии находятся спикеры парламентов Словакии, Австрии и Чехии. Как сообщает пресс-служба парламента, в рамках официального визита делегация трех стран встретится с президентом, премьер-министром и председателем парламента.





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