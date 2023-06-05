

Маркета Пекарова-Адамова: У всех наших стран есть проблемы поляризованной политики. Грузия не исключение

05.06.2023 21:12





У всех наших стран есть проблемы поляризованной политики. Грузия не исключение, - об этом заявила председатель парламента Чехии на брифинге после встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



Председатель парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова призвала власти принять меры для восстановления доверия.



«Мы знаем, что это непросто, но я призываю нынешнее руководство Грузии действовать с ответственностью и принять определенные меры в плане восстановления доверия. Предоставление г-ну Саакашвили доступа к необходимой медицинской помощи является не только обязательством - это также будет положительным сигналом для оппозиции», - заявила председатель парламента Чехии.



По словам Маркеты Пекаровой-Адамовой, она оптимистически настроена относительно будущего Грузии.



«Я уверена, что Грузия продолжит свой европейский путь. Чехия и Славковские страны сделают все, чтобы вас поддержать», — добавила Пекарова-Адамова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





