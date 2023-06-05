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Маркета Пекарова-Адамова: У всех наших стран есть проблемы поляризованной политики. Грузия не исключение


05.06.2023   21:12


У всех наших стран есть проблемы поляризованной политики. Грузия не исключение, - об этом заявила председатель парламента Чехии на брифинге после встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Председатель парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова призвала власти принять меры для восстановления доверия.

«Мы знаем, что это непросто, но я призываю нынешнее руководство Грузии действовать с ответственностью и принять определенные меры в плане восстановления доверия. Предоставление г-ну Саакашвили доступа к необходимой медицинской помощи является не только обязательством - это также будет положительным сигналом для оппозиции», - заявила председатель парламента Чехии.

По словам Маркеты Пекаровой-Адамовой, она оптимистически настроена относительно будущего Грузии.

«Я уверена, что Грузия продолжит свой европейский путь. Чехия и Славковские страны сделают все, чтобы вас поддержать», — добавила Пекарова-Адамова.


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