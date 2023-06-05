

Гарибашвили встретился со спикерами парламентов республик Австрии, Чехии и Словакии

05.06.2023 21:19





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со спикером парламента Австрийской Республики Вольфгангом Соботкой, спикером парламента Чехии Маркетой Пераковой- Адамовой и спикером парламента Словацкой Республики Борисом Колларом.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, стороны рассмотрели дружественные отношения и широкий спектр сотрудничества между Республикой Грузия и Республиками Австрия, Чехия и Словакия.



Было обращено внимание на то, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года и страна инклюзивно, последовательно и прозрачно выполняет 12 приоритетов. Было сказано, что Грузия остается надежным партнером и союзником по безопасности Европейского союза.



По словам премьер-министра, Грузия достойна получить статус кандидата, что уменьшит поляризацию и будет способствовать стабильному развитию страны.



Разговор коснулся вопросов евроатлантической интеграции и безопасности Черного моря.





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