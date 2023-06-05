

Зурабишвили обсудила со «Славковской тройкой» вызовы в процессе реализации рекомендаций Еврокомиссии

05.06.2023 21:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла во дворце Орбелиани председателей парламентов «Славковской тройки» — Словацкой, Чешской и Австрийской республик.



По информации администрации президента, было отмечено, что визит «Славковской тройки» подчеркивает важность отношений между странами.



«В ходе встречи разговор коснулся процесса предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз, выполнения рекомендаций Еврокомиссии и вызовов в этом направлении. Президент Грузии отметила, что Грузия не может принять повторный отказ в статусе кандидата, европейскую интеграцию Грузии поддерживает более 80 процентов населения Грузии, и она основана на наших ценностях, истории, борьбе и видении будущего. Была подчеркнута важность решительной поддержки Словацкой, Австрийской и Чешской Республик на этом решающем этапе. Разговор коснулся продолжающейся войны на Украине, и было отмечено, что это фундаментальный вызов европейской безопасности, а главное оружие против России — международная солидарность», — говорится в сообщении.







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