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Давитулиани: Мне неприятно видеть в Грузии людей, которые фотографируются возле дорогих машин с оружием в руках
06.06.2023 11:52
Мне неприятно видеть в Грузии людей, которые фотографируются возле дорогих машин с оружием в руках…, но раз их пустили, значит, у силовых структур не было информации об угрозе, и мы увидели, что все закончилось благополучно», - заявил журналистам член большинства парламента Грузии Бека Давитулиани, комментируя информацию на информацию о лицах, въехавших в Грузию из Чечни.
Что же касается вопроса о том, состоят ли приехавшие из Чечни в «кровной вражде» с Кадыровым, по мнению Давитулиани, если бы это было так, они не смогли бы жить в России.
«Наверное, они неблагосклонны, однако, мы все знаем, что реальной оппозиции в границах России больше нет.
Насколько я знаю, никаких таких целей у них не было. Силовые структуры контролируют потоки, идущие из России, и если возникнут какие-то трудности, скажут, что нужно что-то менять, к примеру, на законодательном уровне. Поскольку это не так, и этих людей пропустили через границу, значит, у силовых структур не было информации об угрозе, и мы увидели, что все закончилось благополучно», - заявил Давитулиани.
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