

Бен Ходжес: Мне кажется, премьер-министр Грузии не хочет, чтобы страна стала членом НАТО

06.06.2023 11:54





По заявлению бывшего главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, премьер-министр Грузии не хочет, чтобы страна стала членом НАТО. В беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки» Бен Ходжес дал оценку заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на тематической дискуссии, состоявшейся в рамках Форума глобальной безопасности (GLOBSEC).



«Я воспринимаю это как то, что Грузия больше не является претендентом на членство в НАТО. Премьер-министр говорит, что Россия напала на Украину из-за расширения НАТО. Мне кажется, что премьер-министр Грузии не хочет, чтобы Грузия стала членом НАТО, потому что опасается и полагает, что в этом случае Россия нападет на Грузию», - заявил Бен Ходжес.



Вместе с тем, по мнению отставного подполковника армии США Роберта Гамильтона, премьер-министр Ираклий Гарибашвили повторил на Форуме глобальной безопасности главный аргумент, используемый российскими властями для оправдания войны – расширение НАТО.



Как он отметил, после такого заявления говорить о том, что не желаешь повторять акценты российского правительства, уже не имеет значения.



«Свой ответ он начал с того, что главной причиной войны было расширение НАТО. Как только это скажешь, уже не имеет значения говорить, что не хочешь повторять акценты российского правительства, потому что ты уже сделал это, уже повторил главный аргумент, используемый российским правительством для оправдания войны – расширение НАТО», - заявил Гамильтон.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на тематической дискуссии, состоявшейся в Братиславе в рамках Форума глобальной безопасности (GLOBSEC), заявил, что одной из причин вторжения России в Украину стало желание страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.





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