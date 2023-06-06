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Андрей Ермак: Взрыв Каховской ГЭС – это очередное военное преступление российских террористов и экоцид


06.06.2023   12:40


Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид, передает УНИАН.

Как отметил Ермак в Telegram, из-за этого президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны.

"Каховская ГЭС. Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонщины и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", - подчеркнул Ермак.

По его словам, действия оккупантов на Каховской ГЭС также несут угрозу для ЗАЭС. Сейчас власть работает, как центральная, так и региональная.

"Безопасность людей сегодня - приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", - добавил Ермак.

6 июня российские силы взорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие чего происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Ряд населенных пунктов под угрозой затопления. В МВД назвали зоны опасности.

Тем временем в Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение пяти часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов. Также обнародована схема с соответствующими названиями мест, куда надо переместиться людям, находящимся в опасных "точках".


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