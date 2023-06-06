

Андрей Ермак: Взрыв Каховской ГЭС – это очередное военное преступление российских террористов и экоцид

06.06.2023 12:40





Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид, передает УНИАН.



Как отметил Ермак в Telegram, из-за этого президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны.



"Каховская ГЭС. Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонщины и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", - подчеркнул Ермак.



По его словам, действия оккупантов на Каховской ГЭС также несут угрозу для ЗАЭС. Сейчас власть работает, как центральная, так и региональная.



"Безопасность людей сегодня - приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", - добавил Ермак.



6 июня российские силы взорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие чего происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Ряд населенных пунктов под угрозой затопления. В МВД назвали зоны опасности.



Тем временем в Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение пяти часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов. Также обнародована схема с соответствующими названиями мест, куда надо переместиться людям, находящимся в опасных "точках".





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