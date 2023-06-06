

Зурабишвили: Категорически осуждаю еще одно тяжкое преступление России

06.06.2023 12:43





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на взрыв дамбы на Каховской ГЭС в Украине. По заявлению Саломе Зурабишвили, она осуждает это преступление.



По её словам, Россия должна ответить за военные преступления по закону.



«Я категорически осуждаю еще одно тяжкое военное преступление, совершенное Россией. Ужасающее нападение на гражданскую инфраструктуру — «Новокаховскую дамбу», еще раз показывает жестокую тактику России. За эти военные преступления Россия должна ответить по закону. Грузия стоит рядом с Украиной», — говорится в заявлении президента.



Российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. В связи с произошедшим президент Украины созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Из Херсона эвакуируют жителей. Несколько населенных пунктов уже частично или полностью затоплены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





