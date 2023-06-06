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Гарибашвили осмотрел недавно реабилитированный стадион им. Михаила Месхи
06.06.2023 12:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел недавно реабилитированный стадион высшей категории УЕФА им. Михаила Месхи.
Для проведения в Грузии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года было построено и реабилитировано 10 инфраструктурных объектов, на что правительство Грузии выделило 115 млн лари.
Премьер-министр Грузии осмотрел реабилитированный стадион им. Михаила Месхи, который относится к четвертой, высшей категории УЕФА.
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе детально проинформировал главу правительства о проделанной работе.
На стадионе также присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава Департамента региональных связей администрации правительства Лери Барнабишвили, генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири и директор Фонда муниципального развития Давид Табидзе.
В результате капитального ремонта заново были обустроены инженерные системы — охлаждения, отопления, водоснабжения, водоотведения и безопасности.
Стадион оборудован всеми необходимыми помещениями, такими как места для спортсменов, журналистов, операторов, комментаторов и лиц, причастных к проведению, освещению или обслуживанию матча.
Установлены новые звуковые и охранные системы, новые стулья, электронные турникеты, светодиодные рекламные панели и др.
Стоимость работ составила около 32,7 млн лари.
Работы по реабилитации и строительству стадионов осуществил Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры. Работы проводились с привлечением и мониторингом УЕФА.
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Чемпионат будет проходить в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
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