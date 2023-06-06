

Каладзе: У нас тоже была война, мы потеряли территории и что получили? Только обеспокоенность и возмущение

06.06.2023 12:51





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, все выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на международной трибуне и в других местах служат интересам страны и народа.



Как он заявил журналистам, Грузия потеряла мирных жителей и 20% своей территории во время войны 2008 года, но в ответ получила лишь обеспокоенность международного сообщества.



«Все выступления и заявления Ираклия Гарибашвили исходят из интересов страны. Все его выступления, все его заявления основаны на национальных интересах. Ираклий Гарибашвили выходит и говорит правду. Я понимаю, что для наших партнеров это очень болезненно и тяжело слышать, однако мы должны говорить правду. Мы должны говорить правду, даже нашим друзьям, нашему ближайшему окружению…



Самое важное и значимое для нас – это наша страна и наш народ. У нас есть очень тяжелый и плохой опыт, когда страна предприняла конкретные шаги, у нас была война, мы потеряли территории, много погибших людей, мирных жителей, потерянные территории, наши солдаты-герои, и что получили? Только обеспокоенность и возмущение. Так что мы должны проводить интересы нашей страны и нашего народа», - заявил Каладзе.





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