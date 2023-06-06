

Медиа-омбудсмен: Поправки к закону «О вещании» противоречат целям процесса евроинтеграции

06.06.2023 13:07





По оценке медиа-омбудсмена, внесение поправок в Закон Грузии «О вещании» служит институциональной реорганизации Общественного вещателя Грузии (ОВГ) и адаптации части его деятельности к интересам конкретных лиц и превращению Общественного вещателя в закрытую структуру.



Как заявляет медиа-омбудсмен, представленное законодательное предложение противоречит целям процесса евроинтеграции и не отвечает текущим вызовам, стоящим перед ОВГ.



«Согласно пояснительной карточке, законопроект направлен на устранение содержательных пробелов отдельных норм законодательства, регулирующих вопросы организационного устройства и деятельности Общественного вещателя, на уточнение и совершенствование этих норм. В результате исследования выяснилось, что законопроект служит институциональной реорганизации Общественного вещателя, адаптации части его деятельности к интересам конкретных лиц и превращению Общественного вещателя в закрытую структуру», — указано в заявлении.



По словам медиа-омбудсмена, следует также учитывать, что указанная модель формирования Попечительского совета Общественного вещания не отражает опыт и практику стран-членов ЕС.



«Если изменения будут приняты в изложенном виде, полномочия председателя правления аффилированного с «Грузинской мечтой» Васила Маглаперидзе повысятся. Продление сроков влияния и легализация решений, принятых в дружеском формате с председателем Комиссии по коммуникациям Кахой Бекаури, укрепит тенденцию и окончательно установит клановое правление в общественных вещателях.



Исходя из вышеизложенного, правящая партия должна остановить процесс присвоения Общественного вещателя и отозвать законопроект, наносящий ущерб независимости вещателя», — говорится в заявлении медиа-омбудсмена.



Изменения в закон «О вещании» были зарегистрированы на заседании бюро парламента Грузии сегодня, 22 мая.



Законопроект, авторами которого являются члены «Грузинской мечты», по-новому определяет вопросы, связанные с деятельностью Общественного вещателя, его финансированием, кадровым составом его органов управления и полномочий этих органов. Кроме того, согласно поправкам будет увеличено число членов Попечительского совета Общественного вещателя.





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