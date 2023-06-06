

В Грузии задержаны обвиняемые в вымогательстве с применением насилия

06.06.2023 13:32





Полиция Кахети задержала четырех человек по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Об этом сообщает МВД Грузии.



По данным ведомства, обвиняемые обманом выманили гражданина Г.Ц., 1972 г.р., применили к нему физическое насилие, лишили его свободы и угрожали убить.



Сотрудниками правоохранительных органов задержаны граждане М.Б., 2003 г.р., Г.М., 2001 г.р., М.С., 1989 г.р., а также гражданин Т.Л., 1994 г.р. Задержание производилось по горячим следам.



Следствие ведется в соответствии с подпунктами части 3 статьи 143 УК Грузии, а также подпунктом «а» части 2 статьи 181 УК Грузии. Что подразумевает насилие, незаконное лишение свободы и групповое вымогательство, совершенные в результате предварительного группового сговора.



Обвиняемым грозит от 4 до 10 лет заключения.





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