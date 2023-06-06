|
|
|
Ираклий Гарибашвили встретился с министром торговли Туркменистана
06.06.2023 13:34
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 июня встретился с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенчем Гочмолаевым, находящимся с визитом в Тбилиси, с которым среди прочего обсудил «тесное сотрудничество» между двумя странами, как в политическом, так и в экономическом направлениях.
По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече стороны акцентировали внимание на имеющемся потенциале в плане внешней торговли и обсудили, какие шаги следует предпринять для увеличения двустороннего товарооборота.
Они подчеркнули «важное партнерство» между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере. «Сотрудничество в сфере туризма также было в числе обсуждаемых вопросов. Выражена готовность к дальнейшему росту двусторонних турпотоков».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна