

Ираклий Гарибашвили встретился с министром торговли Туркменистана

06.06.2023 13:34





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 июня встретился с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенчем Гочмолаевым, находящимся с визитом в Тбилиси, с которым среди прочего обсудил «тесное сотрудничество» между двумя странами, как в политическом, так и в экономическом направлениях.



По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече стороны акцентировали внимание на имеющемся потенциале в плане внешней торговли и обсудили, какие шаги следует предпринять для увеличения двустороннего товарооборота.



Они подчеркнули «важное партнерство» между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере. «Сотрудничество в сфере туризма также было в числе обсуждаемых вопросов. Выражена готовность к дальнейшему росту двусторонних турпотоков».





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