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Гарибашвили: Канцлер Германии всегда открыто поддерживает европейскую интеграцию Грузии
06.06.2023 13:43
По заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, его визит в Германию был запланирован по приглашению канцлера Олафа Шольца.
«Подтверждаю, что мой визит в Германию запланирован по приглашению федерального канцлера, господина Шольца. У нас будет разговор о вопросах безопасности нашей страны, европейской интеграции, в целом, о той непростой ситуации, возникшей в регионе после войны на Украине, о последствиях войны, которая затрагивает всех нас, и, конечно же, Грузию, ставшей первой жертвой. В 2008 году мы прошли через ту беду, которая сейчас происходит в Украине. Так что, я думаю, у нас будут очень интересные, содержательные разговоры с господином Шольцем. Я много говорил с ним. В прошлом году я тоже был с официальным визитом по его приглашению, и хочу выразить благодарность канцлеру, так как он всегда громко и открыто выражает свою поддержку нашей стране. Практически в каждом выступлении канцлер Германии открыто поддерживает европейскую интеграцию Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили 9 июня.
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