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Посольство Украины в Грузии распространило информацию о российском теракте на Каховской ГЭС


06.06.2023   13:59


Посольство Украины в Грузии распространяет заявление в связи со взрывом дамбы на Каховской ГЭС.
«В ночь на 6 июня Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, которая находится недалеко от м. Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области.

Десяткам населенных пунктов по обе стороны Днепра угрожает наводнение.

Подразделения Нацполиции и Херсонской области принимают срочные меры по эвакуации мирных жителей из зон потенциального затопления. Жителей временно оккупированного правого берега Херсонщины продолжают оповещать».

Посольство Украины в Грузии оценивает взрыв Каховской ГЭС как «территористический акт» ради больших жертв и разрушений и обвиняет Москву в преднамеренной атаке на дамбу, называя очередным геноцидом России против украинцев.


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