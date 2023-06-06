

Посольство Украины в Грузии распространило информацию о российском теракте на Каховской ГЭС

06.06.2023 13:59





Посольство Украины в Грузии распространяет заявление в связи со взрывом дамбы на Каховской ГЭС.

«В ночь на 6 июня Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, которая находится недалеко от м. Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области.



Десяткам населенных пунктов по обе стороны Днепра угрожает наводнение.



Подразделения Нацполиции и Херсонской области принимают срочные меры по эвакуации мирных жителей из зон потенциального затопления. Жителей временно оккупированного правого берега Херсонщины продолжают оповещать».



Посольство Украины в Грузии оценивает взрыв Каховской ГЭС как «территористический акт» ради больших жертв и разрушений и обвиняет Москву в преднамеренной атаке на дамбу, называя очередным геноцидом России против украинцев.







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