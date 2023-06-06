|
|
|
Посольство Украины в Грузии распространило информацию о российском теракте на Каховской ГЭС
06.06.2023 13:59
Посольство Украины в Грузии распространяет заявление в связи со взрывом дамбы на Каховской ГЭС.
«В ночь на 6 июня Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, которая находится недалеко от м. Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области.
Десяткам населенных пунктов по обе стороны Днепра угрожает наводнение.
Подразделения Нацполиции и Херсонской области принимают срочные меры по эвакуации мирных жителей из зон потенциального затопления. Жителей временно оккупированного правого берега Херсонщины продолжают оповещать».
Посольство Украины в Грузии оценивает взрыв Каховской ГЭС как «территористический акт» ради больших жертв и разрушений и обвиняет Москву в преднамеренной атаке на дамбу, называя очередным геноцидом России против украинцев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна