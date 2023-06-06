

Гарибашвили: Мы не видим никаких реальных попыток для прекращения войны в Украине или призывов к переговорам

06.06.2023 14:27





«Мы не видим какие-то реальные попытки для прекращения войны или призывы к переговорам, наоборот, мы видим больше эскалации, больше агрессии», — заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам премьер-министра, взрыв ГЭС в Каховке является одним из результатов этой жестокой войны, той разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине, хотя, по его словам, это не новость, так как на сегодняшний день 20% территории Украины уничтожено.



«Хочу напомнить, что в результате разрушительной войны в Украине оккупировано 20%, это сегодняшняя реальность. Говорят, что ущерб, который был нанесен Украине, оценивается в триллион долларов. Погибли более 500 детей и десятки тысяч человек. Это беда, это катастрофа, которую надо остановить.



Я хочу спросить вас, как вы представляете себе, каким может быть логический конец этой войны? Я считаю, что все должно произойти, все должны приложить усилия, чтобы сесть за стол переговоров и начать процесс мирных переговоров. Альтернативы этому нет. Я скажу вам, почему. Сегодня вы упомянули ГЭС, завтра может случиться еще большая беда. Убийство людей должно быть остановлено, это наша позиция», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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