

Дэниел Фрид: Власти Грузии затевают «культурную войну»

06.06.2023 14:50





Бывший американский дипломат и старший научный сотрудник «Атлантического совета» Дэниел Фрид считает, что заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о расширении НАТО в качестве одной из причин российского вторжения в Украину, свидетельствует о том, что целью грузинского правительства не является присоединение к Западу.



В беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки» Фрид дал оценку заявлению Гарибашвили на тематической дискуссии, состоявшейся в рамках Форума глобальной безопасности (GLOBSEC).



«Если стремление к членству в НАТО это настолько плохо, это такая ошибка, что это оправдывает нападение России на твою страну, то это свидетельствует о том, что Грузия не хочет иметь к этому какое-либо отношение», — заявил он.



Экс-дипломат также указал, что понимает осторожную политику Грузии в отношении России, однако заметил, что подобный «прогиб перед Кремлем» в Москве воспримут как проявление слабости.



«Я очень обеспокоен всеми этими знаками… Я обеспокоен тем, что правительство Грузии начинает участвовать в том, что мы в Америке называем «культурными войнами», для того чтобы разделить общество и атаковать своих врагов, используя культурные вопросы в демагогическом подходе», — завил Фрид, добавив, что американцев не волнует, кто победит на выборах, важно то, как будут действовать политики получившие власть.



Фрид также с сожалением отметил, что заявления властей Грузии повторяют нарратив Кремля, что делает их прозападные заявления менее благонадежными.



По его словам, заявление Гарибашвили указывает на то, что Грузия откажется от интеграции с Западом — «вместо этого она будет искать меньшее место в сфере влияния, где доминирует Россия»:



«И мы знаем, что это означает на практике: это бедность, коррупция, изоляция. И это печально», — отмтеил он.



Вместе с тем, по мнению Фрида, в свете приближения Вильнюсского саммита НАТО, Грузия выглядит так, словно совершенно в этом не заинтересованна.



По словам дипломата, сейчас вопрос следует ставить так:



«Где правительство «Грузинской мечты» видит будущее Грузии — с Западом или с Москвой?»



Между тем, как заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, у него создалось впечатление, что премьер-министр Грузии не хочет, чтобы страна стала членом НАТО.



«Я воспринимаю это как то, что Грузия больше не является претендентом на членство в НАТО. Премьер-министр говорит, что Россия напала на Украину из-за расширения НАТО. Мне кажется, что премьер-министр Грузии не хочет, чтобы Грузия стала членом НАТО, потому что опасается и полагает, что в этом случае Россия нападет на Грузию.



Две вещи – это использование кремлевского нарратива о том, что происходит в Украине. Для меня это непонятно. Во-вторых, 20% территории Грузии оккупированы Россией, и, судя по его заявлению, создается впечатление, что у него нет ни намерения, ни заинтересованности в воссоединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией», — заявил Бен Ходжес.





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