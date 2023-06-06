

Гарибашвили: Мы столько воевали в Афганистане, Ираке, а статус кандидата дали члену СНГ

06.06.2023 14:58





«Мое заявление в Братиславе вызвало ажиотаж, которое я хотел бы еще раз повторить. Я сказал, что одной из причин этой большой войны, а не единственной, было желание Украины стать членом НАТО. Я сказал, что не хочу цитировать заявления российских властей, потому что вопрос был в том, почему, по-вашему, началась война?



По его словам, на следующий же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из причин войны является желание Украины стать членом европейской семьи, но её никто не критиковал.



«Мы неоднократно слышали одно и то же о нашей войне, что одной из главных причин была евроатлантическая интеграция Грузии. Все это вызвано тем, что недоброжелатели нашей страны не очень хотят, чтобы наша страна вступала в НАТО и Евросоюз. Я просто не могу объяснить в такой ситуации, в такой сложной геополитической ситуации, почему какой-либо эксперт, будь он бывшим членом правительства какой-либо страны, должен быть заинтересован в искажении, неверной интерпретации и создании неправильных ощущений», — сказал Гарибашвили.



По его словам, миссии из Грузии воевали в Афганистане и Ираке, однако, в прошлом году Грузии почему-то поставили под вопрос предоставление статуса кандидата.



«Мы столько воевали в Афганистане, Ираке, везде, проливали кровь, и, наконец, в прошлом году нам поставили под вопрос статус кандидата, а государству-члену СНГ был присвоен статус кандидата. Наши безответственные политики никак на это не отреагировали, это показывает, как эти люди защищают интересы нашей страны. Напомню, что вчера или позавчера об этом была распространена информация г-на Зеленского о том, как будто он сказал, что если не будет реального обещания, то Украина не видит смысла ехать на Вильнюсский саммит, это заявление президента Украины. Вы должны делать сюжеты об этом, а не о фальшивых, выдуманных новостях. Это будет моим советом. В этой сложной ситуации мы должны пожелать нашей стране мира», — сказал Гарибашвили.







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