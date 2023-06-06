

Премьер Грузии счел вопрос о его «вызове» в Германию провокационным

06.06.2023 15:36





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что планирует посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом Премьер-министр сообщил в беседе с журналистами сегодня, 6 июня.



При этом Гарибашвили не ответил на вопрос, не связан ли этот «вызов» в Германию с его заявлениями на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.



По словам Гарибашвили, во время встречи с Шольцем он планирует поговорить о вопросах безопасности Грузии и европейской интеграции, а также о влиянии продолжающейся войны в Украине:



«Подтверждаю, что мой визит в Германию запланирован по приглашению федерального канцлера, господина Шольца. У нас будет разговор о вопросах безопасности нашей страны, европейской интеграции, в целом, о той непростой ситуации, возникшей в регионе после войны на Украине, о последствиях войны, которая затрагивает всех нас, и, конечно же, Грузию, ставшей первой жертвой.



В 2008 году мы прошли через ту беду, которая сейчас происходит в Украине. Так что, я думаю, у нас будут очень интересные, содержательные разговоры с господином Шольцем. Я много говорил с ним. В прошлом году я тоже был с официальным визитом по его приглашению, и хочу выразить благодарность канцлеру, так как он всегда громко и открыто выражает свою поддержку нашей стране. Практически в каждом выступлении канцлер Германии открыто поддерживает европейскую интеграцию Грузии», — заявил Ираклий Гарибашвили.



На вопрос журналиста «Мтавари Архи», был ли Гарибашвили «вызван» канцлером Германии и связано ли это с заявлениями, сделанными им на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, Гарибашвили ответил:



«Я не хочу вам на это отвечать, я последние два дня слежу за вашими провокационными действиями, насколько антигосударственны ваши заявления, антинародные. Но я понимаю, что это ваше задание и вам дали задание, задать этот вопрос. Но одно я хочу сказать вашим заказчикам, что они находятся в очень слабой позиции. Если вы не можете думать ни о чем, кроме того, что кто-то вызвал премьер-министра вашей страны, это говорит о том, что вы находитесь в очень сложной ситуации», — заявил он.



Что касается заявлений, сделанных на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, то 30 мая в столице Словакии Гарибашвили назвал причиной российского вторжения в Украину желание Украины вступить в НАТО; Он также сообщил, что Грузия имеет прямую границу с Россией протяженностью 600 км, тогда как официальная граница (включая Абхазию и Цхинвальский регион) составляет около 898 км. По словам Гарибашвили, он имел в виду контролируемую границу.





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