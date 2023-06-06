

Саакашвили: Главное, не позволить им сдать нас России до победы Украины

06.06.2023 15:44





Главное, чтобы мы не позволили оккупационным властям Грузии полностью сдать нас России до победы украинцев. Для меня важным признаком этого будет то, отпустят ли Нику Гварамия, - об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети



По его словам, отказ от освобождения учредителя «Мтавари архи» («Главного канала») Ники Гварамия широко откроет двери для россиян и кадыровских головорезов.



«Русские взорвали Каховскую дамбу в Херсоне. Это признак крайней паники, а значит, события на войне будут сильно ускоряться. Главное, чтобы мы не позволили оккупационным властям Грузии выдать нас России до победы украинцев. Для меня важным признаком этого будет то, отпустят ли Нику Гварамия. отказ от его освобождения еще раз широко откроет двери для россиян и кадыровских головорезов», - пишет Саакашвили.





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