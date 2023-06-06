

Хабеишвили: Без «Национального движения» невозможно победить «Русскую мечту»

06.06.2023 16:48





По заявлению председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, у «Единого национального движения» есть главные ключи к победе над Иванишвили и «истерика «российской партии» абсолютно понятна».



Об этом Леван Хабеишвили пишет в соцсети.



«В какую истерику впали российская партия и СМИ властей. Да, у «Единого национального движения» есть главные ключи к победе над Иванишвили. Да, без «Национального движения» невозможно победить «Русскую мечту». «Боссы» российской партии абсолютно правильно нервничают. Нервничайте и точно знайте, что будет огромное единство — оно состоится против предателей государства», - пишет Леван Хабеишвили в соцсети.





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