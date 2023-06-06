

Каладзе: Надеемся, что у нас будет поддержка в получении статуса

06.06.2023 17:36





В Тбилиси проходит заседание комитета Совета европейских муниципалитетов и регионов. К участникам мероприятия обратился мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Как отметил мэр, особенно ценно, что Совет европейских муниципалитетов и регионов действительно поддерживает интеграцию Грузии в европейские структуры.



По его словам, CEMR разработал декларацию о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Молдове и Украине, согласно которой Европейский совет Евросоюза должен проявить равноправный подход к этим трем государствам и предоставить им статус кандидата.



«Для нас это очень важно, потому что Грузия действительно делает все на пути к евроинтеграции, и когда дело дошло до получения статуса кандидата, если кто-то и заслуживал этого, так это наша страна, с конкретными шагами и делами, хотя нам дали т.н. путеводитель, план из 12 пунктов, который мы начали реализовывать, и очень надеемся, что в декабре будет единодушие и поддержка, чтобы Грузия получила статус», — заявил Каладзе.





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