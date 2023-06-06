

«Несовместимо с ценностями евроатлантической семьи» – Госдеп о задержаниях в Тбилиси

06.06.2023 18:59





Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.



«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.





Ранее аналогичное заявление сделало посольство США, напоминает агентство «Новости-Грузия».



Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.



Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах».





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