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«Несовместимо с ценностями евроатлантической семьи» – Госдеп о задержаниях в Тбилиси
06.06.2023 18:59
Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.
«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах».
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