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«Несовместимо с ценностями евроатлантической семьи» – Госдеп о задержаниях в Тбилиси


06.06.2023   18:59


Право на мирные собрания и свобода слова являются базовыми правами человека и основой демократии, прокомментировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель задержание граждан на митинге 2 июня в Тбилиси.

«Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии», — заявил представитель Госдепартамента.


Ранее аналогичное заявление сделало посольство США, напоминает агентство «Новости-Грузия».

Речь идет о событиях в Тбилиси в минувшую пятницу. Восемь человек были задержаны полицией на немногочисленной мирной молодежной акции у здания парламента за плакаты, которые правоохранители посчитали оскорбительными. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.

Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованного судом на 2000 лари – отцу Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских акций об «иноагентах».


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