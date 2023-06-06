

Глава МИД: Визит Гарибашвили в Германию был согласован в апреле в ходе консультации МИД двух стран

06.06.2023 20:22





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили откликнулся на запланированный визит главы правительства Ираклия Гарибашвили в Берлин и оценки оппозиции по этому поводу и заявил, что визит премьер-министра Грузии в Германию был запланирован в апреле текущего года в результате консультаций внешнеполитических ведомств двух стран.



Глава МИД призывает всех не вводить население в заблуждение и не наносить ущерб интересам страны



«Хочу отреагировать на истерию, которая продолжается последние два дня на оппозиционных телеканалах, которая связана с рабочим визитом премьер-министра Грузии в Берлин.



Вопрос заключается в следующем: премьер-министр Грузии очень активно участвует в развитии двусторонних отношений с Германией, и я хотел бы напомнить нашим гражданам, что именно премьер-министр Грузии находился с официальным визитом в Берлине.



И я думаю, что такая непонятная и вредная реакция наших оппонентов на этот визит связана с тем, что Германия стала одним из основных сторонников нашей евроинтеграции, что громко говорит о важности евроинтеграции Грузии», - заявил Илья Дарчиашвили.



По словам министра, основной причиной раздражения оппозиции является тот факт, что Германия – одна из стран, принимающих решение в направлении расширения ЕС, проявляет активность в отношении Грузии.



Министр также пояснил, что данный визит был запланирован на основе двусторонних консультаций в конце апреля, 28 апреля после тесных консультаций между двумя министерствами иностранных дел.



«Призываю всех не вводить в заблуждение наше население и не наносить ущерб интересам страны, оценивая внешнюю политику Грузии и нашу евроинтеграцию», - заявляет глава МИД и добавляет, что твердая поддержка Германией евроинтеграции Грузии является результатом последовательной политики, проводимой грузинским правительством.



9 июня 2023 года в ФРГ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.





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