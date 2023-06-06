

Гарибашвили: Необходимо разработать новы генплан реабилитации Гелатского монастыря

06.06.2023 20:24





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с митрополитом Кутаисским и Гаенатским Иоанном и представителями патриархии Грузии осмотрел Гелатский монастырь.



По информации администрации правительства, глава правительства заслушал информацию о планируемых восстановительных работах в монастыре и ознакомился с текущей ситуацией в этом плане.



Как отметил премьер-министр, для проведения восстановительных работ в монастырском комплексе необходимо разработать новый единый генеральный план, согласно которому реставрационные работы будут проводиться на основе исследований.



По словам Ираклия Гарибашвили, правительство полностью поддерживает патриархию Грузии в процессе реабилитации монастырского комплекса.



В Гелатском монастыре вместе с премьер-министром побывали представители исполнительной, законодательной и местной власти.





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