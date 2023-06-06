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Министр юстиции дает пояснения по поводу упрощения процедуры получения грузинского гражданства
06.06.2023 20:50
В своем посте в Facebook министр рассказывает об упрощении процедур получения гражданства Грузии для своих соотечественников, проживающих за рубежом.
По его словам, в 2017 году в Конституции Грузии появилась запись, согласно которой государство обязано заботиться о сохранении и развитии тесных связей с Родиной соотечественников, проживающих за рубежом. Во исполнение этого рекорда была подготовлена законодательная инициатива.
«С сегодняшнего дня человек, не сдавший тест (грузинский, история, право), лишается возможности повторно подать заявление на получение гражданства в государстве на один год.
Согласно представленному изменению, в случае неудачи он будет вправе пытаться добиться успеха без ограничений, а при наступлении положительного результата государство инициирует соответствующую процедуру.
Результат N1: В результате представленной нами инициативы гражданство Грузии будет предоставлено только тем, кто знает грузинский язык, основы грузинской истории и грузинского права, и в то же время процесс будет намного более справедливым и гибким для желающих получить гражданство.
Результат N2: Государство дает соискателям гражданства больше шансов на успех.
Изменения касаются также лиц без гражданства. На сегодняшний день для получения гражданства этим лицам установлен минимум 10 лет проживания в Грузии, который сокращается до 5 лет.
Грузия взяла на себя упомянутое обязательство перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Результат N3: еще одно выполненное международное обязательство и приближение к международному сообществу», — пишет Рати Брегадзе.
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