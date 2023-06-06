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Министр юстиции дает пояснения по поводу упрощения процедуры получения грузинского гражданства


06.06.2023   20:50


В своем посте в Facebook министр рассказывает об упрощении процедур получения гражданства Грузии для своих соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, в 2017 году в Конституции Грузии появилась запись, согласно которой государство обязано заботиться о сохранении и развитии тесных связей с Родиной соотечественников, проживающих за рубежом. Во исполнение этого рекорда была подготовлена ​​законодательная инициатива.

«С сегодняшнего дня человек, не сдавший тест (грузинский, история, право), лишается возможности повторно подать заявление на получение гражданства в государстве на один год.

Согласно представленному изменению, в случае неудачи он будет вправе пытаться добиться успеха без ограничений, а при наступлении положительного результата государство инициирует соответствующую процедуру.

Результат N1: В результате представленной нами инициативы гражданство Грузии будет предоставлено только тем, кто знает грузинский язык, основы грузинской истории и грузинского права, и в то же время процесс будет намного более справедливым и гибким для желающих получить гражданство.

Результат N2: Государство дает соискателям гражданства больше шансов на успех.

Изменения касаются также лиц без гражданства. На сегодняшний день для получения гражданства этим лицам установлен минимум 10 лет проживания в Грузии, который сокращается до 5 лет.

Грузия взяла на себя упомянутое обязательство перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Результат N3: еще одно выполненное международное обязательство и приближение к международному сообществу», — пишет Рати Брегадзе.


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