

Джапаридзе: Объединение, которому мы намерены способствовать, будет без участия «Национального движения»

06.06.2023 22:26





По заявлению одного из лидеров партии «Лело»Бадри Джапаридзе, ключами к победе над «Грузинской мечтой» является создание такого союза, в котором не будет «Национального движения».



Как заявил Бадри Джапаридзе в передаче «Политическое пространство» на телеканале «Палитраньюс», он не согласен с мнением председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, что ключи к главной победе над Бидзиной Иванишвили у «Национального движения».



«Я не разделяю это заявление. «Национальное движение» — отличная мишень для «Грузинской мечты». Политическое поле, созданное «Национальным движением» и «Грузинской мечтой», предполагающее двухполюсное поле, абсолютно благоприятствует «Грузинской мечте».



Наша задача ясна, создать альтернативный центр притяжения, чтобы разрушилась двухполюсность. Ключи заключаются в создании такого объединения, в котором не будет участвовать «Национальное движение», Создание такого объединение — это и есть ключ к победе над «Грузинской мечтой».



Кроме того, Бадри Джапаридзе сказал по поводу процесса евроинтеграции Грузии. По его словам, если бы «Грузинская мечта» не разорвала соглашение Шарля Мишеля, Грузия получила бы статус кандидата в члены ЕС.



«Сегодня у нас был бы статус кандидата, если бы «Грузинская мечта» не поступила так, как поступила с документом, разработанным при посредничестве Евросоюза.



Когда рвешь документ, разработанный при посредничестве ЕС и растаптываешь его, то каким будет отношение стран-партнеров? Разумеется, полное недоверие. Полное недоверие к этой правящей силе», - заявил Джапаридзе.





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