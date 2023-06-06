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Жозеп Боррель: Подрыв дамбы Каховской ГЭС представляет собой новый уровень российских зверств
06.06.2023 23:53
Война России против Украины, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, достигла нового уровня. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
"Атаки РФ против украинской гражданской критической инфраструктуры достигли сегодня беспрецедентного уровня с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, – говорится в заявлении Борреля. – Евросоюз решительно осуждает эту атаку. Она представляет собой новый уровень российских зверств и может быть нарушением международного права".
Как подчеркнул Боррель, разрушение плотины поставило под угрозу жизни тысяч мирных граждан и безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Этим поступком РФ также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и охраны ЗАЭС", – сказал главный европейский дипломат.
По словам Борреля, ЕС находится в контакте с Украиной, чтобы выяснить, какая помощь нужна.
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