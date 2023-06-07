

Бокерия: Необходимо сменить «режим Иванишвили» на прозападный, иначе никакой статус Грузии не поможет

07.06.2023 10:31





Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия считает, что необходимо сменить «режим Иванишвили» на прозападный, иначе Грузии отдельно взятый статус кандидата ЕС не поможет, — об этом он завил в эфире PalitraNews.



Бокерия отмечает, что месседж о том, что главное — это иметь статус кандидата в члены Евросоюза. Главное, чтобы в Грузии было прозападное правительство — только в этом случае у страны будет шанс получить этот статус уже через год.



«Не от нас зависит, какое решение примет Брюссель. В «нас» я подразумеваю политических оппонентов власти, общество, в том числе оппозицию. Мы должны быть готовы к обоим сценариям и не должны позволить режиму Иванишвили, если получим статус, чтобы он использовал это в целях введения в заблуждение общественности.



Мы не должны озвучивать месседжи о том, что спасение в статусе без смены режима. Если режим не сменить на прозападный режим, отдельно взятый статус нам ничего не даст. Значительная часть оппозиционных партий и, увы, некоторые представители общества заявляют, что главным событием является получение статуса, что неправильно.



Посыл о том, что статус — главное — это ошибочный нарратив. Главное, чтобы у Грузии было прозападное руководство. Если у тебя не прозападное руководство, статус тебе ни в чем не поможет. Когда у тебя прозападная власть, есть большой шанс, что уже через год ты сможешь получить статус. То есть сам по себе статус — это не задача. Задача — это сближение с НАТО и Евросоюзом», — подчеркнул Гига Бокерия.



Оппозиционный депутат допускает, что Грузия, скорее, не получит статус кандидата ЕС из-за неверного контекста кампании — вредительской пропаганды Иванишвили и неверных месседжей части оппозиции.



SOVA

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