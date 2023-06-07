

«Грузинская мечта»: Действия Саломе Зурабишвили создают проблемы для надлежащего функционирования Нацбанка

07.06.2023 11:36





«Правящая команда не допустит институционального кризиса ни в одном государственном институте и позаботится о надлежащем функционировании каждого конституционного органа», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».



Согласно заявлению, несколько дней назад политсовет «Грузинской мечты» распространил заявление о том, что правящая партия будет воздерживаться от оценки проблемных заявлений и действий президента. Но поскольку правящая партия несет ответственность за надлежащее функционирование различных институтов, «Грузинская мечта» вынуждена принимать меры, когда конкретные действия президента угрожают исправному функционированию других государственных институтов.



Как поясняют авторы заявления, из-за действий президента, на протяжении длительного периода существовала проблема с работой МИД, так как президент отказывалась назначать лиц, представленных правительством, на высшие дипломатические должности. Саломе Зурабишвили нарушила принцип справедливости отбора и отказалась выдвигать кандидатов на пост председателя ЦИК и двух членов комиссии под предлогом, что часть оппозиции отказывалась их поддержать.



По заявлению политсовета «Грузинской мечты», действия президента в настоящее время создают проблемы для надлежащего функционирования Национального банка Грузии.



«По сей день в Национальном банке Грузии вакантны две позиции членов Совета, со 2 марта вакантна должность президента Национального банка. Согласно Конституции Грузии, члены Совета Национального банка избираются парламентом по представлению президента. Соответственно, данное решение должно быть принято на основе консультаций правящей команды и президента. Подобные консультации между правящей командой и президентом уже состоялись, после чего президент Грузии подтвердила готовность выдвинуть Лашу Хуцишвили одним из членов правления Нацбанка. После укомплектования Совета Нацбанка хотя бы одним членом, было возможно назначение президента Национального банка. В ходе консультаций были объявлены конкретные даты. Однако президент нарушила все оговоренные сроки и не представила в парламент кандидата в члены Совета Нацбанка. Согласно одной из договоренностей, госпожа Саломе Зурабишвили представит в парламент кандидатуру Лаши Хуцишвили в случае, если парламент Грузии не преодолеет вето, наложенное президентом на органический закон «О Национальном банке Грузии».



Парламент выполнил договоренность и не преодолел вето, однако, к сожалению, Саломе Зурабишвили и в этом случае нарушила обещание.



Последняя коммуникация с президентом по вопросу избрания членов Совета состоялась вчера по инициативе правящей команды, однако Саломе Зурабишвили заявила, что до конца года не представит в парламент ни одного кандидата. Столь грубое отношение президента к одному из важнейших конституционных институтов прямо противоречит его конституционной ответственности.



В таких условиях парламенту Грузии придется преодолеть вето и окончательно принять изменения в органический закон «О Национальном банке Грузии», целью которых было обеспечение бесперебойной работы Национального банка. Парламент Грузии завершит процедуру преодоления вето на следующей неделе.



Правящая команда не допустит институционального кризиса ни в одном из государственных институтов и позаботится о надлежащем функционировании каждого конституционного органа. Это ответственность правящей команды перед нашим государством и грузинскими избирателями», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».







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