

Парламенту придется преодолеть вето для принятия поправок к закону «О Национальном банке Грузии» - ГМ

07.06.2023 12:21





Парламенту Грузии придется преодолеть вето и окончательно принять те изменения в органическом законе «О Национальном банке Грузии», целью которых было обеспечение бесперебойной работы Национального банка. – об этом говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».



В нем отмечается, что парламент Грузии завершит процедуру преодоления вето на следующей сессионной неделе.



«Действия г-жи Саломе Зурабишвили создают проблемы надлежащему функционированию важнейшего конституционного института, Национального банка Грузии. По сей день в Национальном банке Грузии вакантны две позиции членов Совета, а со 2 марта вакантна и должность президента Национального банка. Согласно Конституции Грузии, члены Совета Национального банка избираются парламентом по представлению президента. Соответственно, данное решение должно быть принято на основе консультаций правящей команды и президента.



Подобные консультации между правящей командой и президентом уже состоялись, после чего президент Грузии подтвердила готовность выдвинуть Лашу Хуцишвили одним из членов Совета Нацбанка. После укомплектования состава Совета хотя бы одним членом, стало бы возможно и назначение президента Национального банка. В ходе консультаций были объявлены конкретные даты - февраль, 8 марта и т.д. Однако президент нарушила все оговоренные сроки и до сих пор не представила парламенту кандидата в члены совета Национального банка.



Согласно одной из договоренностей, госпожа Саломе Зурабишвили представит в парламент кандидатуру Лаши Хуцишвили в случае, если парламент Грузии не преодолеет вето, наложенное президентом на органический закон «О Национальном банке Грузии» . Парламент выполнил договоренность и не преодолел вето, однако, к сожалению, Саломе Зурабишвили нарушила обещание и в этом случае. Последняя коммуникация с президентом по вопросу избрания членов Совета состоялась вчера по инициативе правящей команды, однако Саломе Зурабишвили заявила, что до конца года не представит в парламент ни одну кандидатуру. Столь невежливое отношение президента к одному из важнейших конституционных институтов прямо противоречит его конституционной ответственности.



Вырисовываются явные признаки того, что президент Грузии своими действиями целенаправленно создает препятствие должной деятельности Национального банка Грузии . В таких условиях парламенту Грузии придется преодолеть вето и окончательно принять те изменения в органический закон «О Национальном банке Грузии», целью которых было обеспечение бесперебойной работы Национального банка. Парламент Грузии завершит процедуру преодоления вето на следующей сессионной неделе.



Правящая команда не допустит институционального кризиса ни в одном государственном институте и позаботится о надлежащем функционировании каждого конституционного органа. Это ответственность правящей команды перед нашим государством и грузинскими избирателями», - говорится в заявлении.



Изменения в органическом законе «О Национальном банке Грузии», на которые президент наложила вето, добавляют одну должность - первого вице-президента, который станет исполняющим обязанности президента Национального банка до тех пор, пока президент Грузии не назначит нового главу НБГ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





