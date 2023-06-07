

Герчинский: Мое личное мнение, что Грузия получит статус кандидата ЕС

07.06.2023 15:11





«Мое личное мнение, что Грузия получит статус кандидата», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на соответствующий вопрос.



По его словам, важно, чтобы до конца года Грузия использовала время и добилась максимального прогресса в отношении рекомендаций.



«Как вы знаете, Еврокомиссия составляет отчет. Для Грузии это будет первый отчет по вопросу расширения, либо в октябре будет опубликован доклад, содержащий рекомендации. Затем, в конце года, лидеры 27 государств-членов проведут встречу на высшем политическом уровне и решат, какие дальнейшие шаги следует предпринять в связи с заявкой Грузии на вступление в Евросоюз. Мое личное мнение, что Грузия получит статус кандидата, но крайне важно использовать оставшееся до конца года время для максимального прогресса по 12-ти приоритетам. Также очень важно, чтобы из Грузии приходили хорошие новости», — заявил Павел Герчинский.







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