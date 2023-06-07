

Каха Каладзе встретился с послом Турции

07.06.2023 15:43





Мэр столицы Каха Каладзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Грузии Али Кааном Орбаем.



На встрече обсуждались вопросы стратегических отношений между двумя странами.



Каха Каладзе еще раз поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах и пожелал мира и стабильности дружественной Турции.



На встрече была подчеркнута важность обмена опытом между Тбилиси и Анкарой, а также со Стамбулом по разным направлениям.



«Очень важно углублять сотрудничество между нашими городами, обмениваться опытом. В ближайшее время мы планируем посетить Турцию, чтобы ознакомиться с новинками, внедряемыми в различных сферах. Мы будем рады поделиться, например, практиками переработки отходов. В этом плане мы делаем новые шаги, и это будет очень интересно», — сказал Каха Каладзе.



Со своей стороны, Али Каан Орбай отметил, что развитие и стабильность Грузии имеют большое значение для Турции.



«Тбилиси — красивейший город. Одно из лучших мест, где я был. Я понимаю, что управлять таким историческим городом очень сложно. Мы готовы ко всем видам сотрудничества с Тбилиси, потому что развитие Грузии и её стабильность важны для Турции», — заявил Али Каан Орбай.





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