

Папуашвили: Евросоюзу пора позаботиться о долгосрочном мире, предоставив Грузии статуса кандидата

07.06.2023 16:58





Сейчас наилучшее время для того, чтобы наши западные партнеры помогли нам справиться с обстановкой безопасности и в заслуженном членстве в НАТО и ЕС. Уже 15 лет мяч находится на стороне Евросоюза и НАТО, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции.



По его словам, Евросоюзу пора, путем предоставления Грузии статуса кандидата и начала переговоров о членстве, позаботиться о долгосрочном мире.



«Как страна, находящаяся в транзиции, которая строит сильное, устойчивое и демократическое общество, Грузия все еще чтоит перед вызовами. Однако мы уверены, что при поддержке наших французских и других друзей мы сможем преодолеть эти трудности и реализовать наше видение для обеспечения мирного будущего и благополучия.



Сейчас наилучшее время для того, чтобы наши западные партнеры помогли нам справиться с обстановкой безопасности и в заслуженном членстве в НАТО и ЕС. Уже 15 лет мяч находится на стороне Евросоюза и НАТО. Президент Макрон — выдающийся сторонник европейских целей. Время ЕС позаботиться о долгосрочном мире, путем предоставления Грузии в этом году статуса кандидата и начала переговоров о вступлении в ЕС.



Два наших государства связывают интересные периоды общей истории и культуры. И сегодня мы объединяемся общими целями демократии и европейского будущего», - сказал Шалва Папуашвили.





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